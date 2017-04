Nvidian uusi superohjain: Titan Xp

Nvidia on päivittänyt näytönohjainmallistonsa suurinta teholuokkaa Titan Xp:n voimalla. Grafiikkayhtiön mukaan kyseessä on maailman tehokkain näytönohjain – ja se näkyy myös hinnassa, Titan Xp maksaa 1379 euroa.

Paperilla Pascal-arkkitehtuuriin perustuvan ohjaimen tekniset tiedot näyttävät vakuuttavilta. 1,6 gigahertsin kellotaajuudella toimivia CUDA-ytimiä on 3840 kappaletta, jotka nostavat ohjaimen laskentasuorituskyvyn 12 TFLOPSiin (eilen esitellyssä Project Scorpio -konsolista potkua löytyy 6 TFLOPsia ). GDDR5X-muistia on 12 gigatavua (11,4 Gbps).Titan Xp:n julkaisu sisälsi myös pienen yllätyksen: Nvidia julkaisee yhteensopivat ajurit macOS:lle. Applen tietokoneet ovat pääosin hyvin suljettuja järjestelmiä ja näytönohjaimen jälkiasentaminen onnistuu käytännössä vain Mac Prohon (ja tässäkin tapauksessa vain vanhempiin malleihin). Apple on kuitenkin luvannut uudistaa Mac Pron designia tulevaisuudessa niin, että komponenttipäivitykset tulevat jälleen mahdollisiksi.