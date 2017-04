Apple työstää vihdoin uutta huipputietokonetta

Apple on yksi tietokonevalmistajista, jonka myynti ei ole ollut vapaapudotuksessa viimeisten vuosien aikana, vaikka perinteisten tietokoneiden myynti onkin ollut laskussa. Olipa kyseessä varsinaisesti niin kutsuttu post-PC-aikakausi tai ei, niin jopa Applen kaltainen tekijä on joutunut hyväksymään, ettei ole järkevää kokoajan julkaista uusia koneita.

Erityisesti tämä on näkynyt aivan kalleimmassa päässä, jossa on tietysti ammattilaiskäyttöön tarkoitettu Mac Pro. Monet varmasti muistavat vielä, kun roskapöntön näköinen Mac Pro julkaistiin 2013. Tämän jälkeen päivitystä ei olekaan tehty, vaikka teknologia on tietysti jatkanut huimaa kehitystään.Niinpä monet ammatikseen huipputason Mac-tietokonetta käyttävät ovatkin tuskailleet Applen strategiaa. Nyt heille on kantautunut kuitenkin hyviä – ja huonoja – uutisia.Apple-uutisistaan tuttu Daring Fireball-blogi kertoo, että Mac Pro on saapumassa uudelleen markkinoille. Apple on kertonut, että tuleva Mac Pro on täysin uudelleen suunniteltu huipputietokone, joka tulee varmasti lämmittämään esimerkiksi Final Cut Pro -editoijien sydämiä. Valitettavasti hyvät uutiset eivät jatku julkaisuaikataulun osalta.Koska Apple on aloittanut laitteen kehittelyn vasta hiljattain, niin se ei löydä tietään markkinoilla aivan heti. Itseasiassa tietojen mukaan Mac Pro:ta tai sen oheislaitteita, kuten ammattikäyttöön suunniteltua näyttöä, ei nähdä markkinoilla vielä tänä vuonna.Pientä lohtua kuitenkin saapui Applelta nykyiselle versiolle, sillä yhtiö uusi hieman niiden komponentteja. Suoritin ytimiä lisättiin neljästä kuuteen ja kuudesta kahdeksaan, ja G300-grafiikkapiirit tekivät tilaa G500:lle ja D500:t D800-piireille. Muuta, edes hintojen osalta, ei kuitenkaan uudistettu