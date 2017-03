Microsoft paljasti: Iso päivitys Windows 10:een reilun viikon päästä

Windows 10:lle tarkoitettu ilmainen Creators Update -vuosipäivitys tulee vaiheittain saataville huhtikuun 11. päivästä alkaen. Windows 10 Creators Update on suunniteltu Microsoftin mukaan luovaan työskentelyyn ja se tarjoaa lisäksi kehittyneempiä pelikokemuksia, uusia Microsoft Edge -selainominaisuuksia sekä parannettuja tietoturva- ja tietosuojatoimintoja.



Creators Updatella Microsoft haluaa erityisesti tuoda kolmiulotteisten ja yhdistetyn todellisuuden sisältöjen luomiseen soveltuvat työkalut suurten käyttäjämassojen saataville. Pyrkimys kulminoituu uuteen helppokäyttöiseen Paint 3D -sovellukseen, jolla voi luoda sekä muokata erilaisia kolmiulotteisia sisältöjä. Ajatuksena on myös, että Paint 3D:n käyttäjät voisivat luoda puhelimella 3D-malleja oikeista esineistä ja muokata skannauksen tuloksia paremmiksi tietokoneella.



HoloLens-lasit liittyvät asiaan olennaisella tavalla, sillä Paint 3D:llä luotuja malleja voi katsella Microsoftin hologrammilaseilla.



Myös pelaajien sisältötuotantotarpeet on otettu Creators Updatessa huomioon. Päivitys sisältää sisäänrakennetut striimaustyökalut, joilla omat pelihetket voi jakaa muiden kanssa.

Creators Update sisältää päivitetyn version Microsoft Edge -selaimesta, jossa on parannettu välilehtien hallinta sekä mahdollisuus katsoa videoita Netflixistä Ultra HD -tarkkuudella.