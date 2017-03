Uuden Quake Championsin beetatesti alkaa, vielä kerkeää rekisteröityä

Kenties kaikkien aikojen FPS-pelisarjan uusin tulokas on pian valmis testaajia pelattavaksi. Jo hiljattain PAX East 2017 -konferenssissa pelattavana ollut Quake Champions on uusin iteraatio legendaarisessa Quake-pelisarjassa.

90-luvulla Doomin jalanjäljissä kehitetty id Softwaren first-person shooter -areenaräiskintä on nyt muuntumassa hieman edeltäjistään ja tuo mukanaan aseiden lisäksi myös hahmojen erikoisominaisuuksia. Peli tarjoaa kuitenkin edelleen samaa huippunopeaa ja verellä mässäilevää toimintaa kuin aina ennenkin. Ja tietysti peli tukee 120 hertsin virkistystaajuutta, joka on omiaa tosipelaajalle.Nyt Bethesdan omistama id Software on paljastanut, että pelin beetatestaus alkaa ensi kuun 6. päivä eli viikon kuluttua torstaina. Pelin sivustolla on pystynyt rekisteröitymään beetatestaajaksi jo parin viikon ajan, mutta vielä on aikaa pyrkiä ensimmäisten joukkoon pelaamaan uusinta Quakea.