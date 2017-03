Blizzard tuo klassikkopeli StarCraftin 4K-aikaan

Peliyhtiö Blizzard on historiansa aikana luonut melkoisen määrän huippusuosittuja pelisarjoja. Yhtiö ei julkaise valtavaa määrää pelejä, mutta sen sijaan se on luonut valtaisan menestyneet pelisarjat, joiden pelit ovat lähes poikkeuksetta ennätyksellisen suosittuja.



Yksi pelisarjoista on tietysti StarCraft, joka mullisti RTS-genren erityisesti moninpelin osalta. 1998 julkaistua peliä ja sen lisäosa Broodwarsia on pelattu, erityisesti Koreassa, aivan näihin päiviin asti.



Nyt Blizzard on tuomassa retropelille mielenkiintoisen uudistuksen. Yhtiö on kertonut, että kesällä alkuperäinen StarCraft saa päivitetyn version, jossa grafiikat saavat uuden tarkkuuden.



StarCraft: Remastered päivittää alkuperäispelin resoluution nykyaikaseen 4K UltraHD -resoluutioon. Pelin tuodaan samalla uudelleen masteroidut äänet, mahdollisuus yhdistää Blizzard-sovellukseen (ent. Battle.net)