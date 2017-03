Apple julkaisi "vanhentuneen" iPadin – Hintaa yli 400 euroa

Apple ei ole hetkeen päivittänyt iPad-mallistoaan, mutta nyt yhtiö on uusinut tablet-tarjontansa alempaa hintaluokkaa. Myyntiin tuli uusi 9,7-tuumainen malli, jossa käytetään iPhone 6s:stä tuttua A9-järjestelmäpiiriä. iPad Air -tabletteja Apple ei enää tarjoa.



Uutta 9,7 tuuman iPadiä ei pidä sekoittaa saman kokoluokan iPad Prohon, jossa on tehokkaampi suoritin (A9X), kehittyneempi näyttö (laaja väriavaruus, True Tone -tekniikka ja laminoitu suojalasi. Edullisempi 9,7 tuuman iPadistä ei myöskään löydy tukea Apple Pencil -kynälle tai Smart Keyboard -näppäimistölle. Kamerat ovat myös vanhempaa sorttia (8 MP, Full HD -videokuvaus; 1,2 megapikselin etukamera).



9,7 tuuman iPad tulee myyntiin 32 ja 128 gigatavun versioina. Hintaa Wi-Fi-versioilla on 419 ja 519 euroa. 4G-versiot maksavat 160 euroa enemmän. Apple ottaa tilauksia Suomessa verkkokauppansa kautta vastaan maaliskuun 24. päivästä alkaen.