Microsoft lopettaa uusien suorittimien tuen – Pakottaa ostamaan Windows 10:n

Jos olet ostanut tai olet aikeissa ostaa Intelin Kaby Lake -sukupolven suorittimen tai AMD:n uuden Ryzen-pohjaisen prosessorin, niin voit joutua samalla vaihtamaan myös käyttöjärjestelmää . Microsoft aikoo nimittäin on nimittäin ottanut käyttöön toimenpiteet, joilla estetään ohjelmistopäivitysten lataaminen estetään vanhoihin käyttöjärjestelmiin.

Estotoimet koskettavat Windows 7- ja Windows 8.1 -käyttöjärjestelmiä, jotka lähettävät käyttäjälle seuraavanlaisen virheilmoituksen jos Windows Updatesta yrittää ladata uusia ohjelmistopäivityksiä tietokoneeseen, joissa on uusi prosessori:Microsoft ei siis varoita, että päivitystä ei ole testattu uusi prosessoreilla joten päivitysten asentaminen tapahtuu omalla vastuulla. Sen sijaan Microsoft estää päivitysten lataamisen kokonaan. Mikäli käyttöjärjestelmän haluaa pitää ajantasaisena, niin ainoa vaihtoehto on siirtyä Windows 7:stä ja Windows 8.1:stä uuteen Windows 10:een.Skylake-sukupolven suorittimien omistajilla tilanne ei ole paljoakaan parempi: Microsoft on ilmoittanut lopettavansa Windows 7:stä ja 8.1:stä sen tukemisen heinäkuun 17. päivään mennessä. Tietoturvapäivityksiä tarjotaan kuitenkin Skylake-pohjaisille järjestelmille vuosiin 2020 (Windows 7) ja 2023 (Windows 8.1) saakka.