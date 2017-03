Apple testaa uusia iPadejä – Julkaisu ehkä jo ensi viikolla?

Apple Mobiilimarkkinointiyhtiö Fiksun keräämän datan perusteella testaa parhaillaan useita uusia iPadejä päämajansa lähistöllä. Tiedot perustuvat suosittujen sovellusten lähettämiin tunnistetietoihin. Apple ei ole päivittänyt tablet-mallistoaan vuoteen ja jo aiemmin yhtiön on huhuttu julkaisevan uusia iPadejä kevään aikana.

Applen odotetaan päivittävän 12,9-tuumaisensekä esittelevän täysin uudella designilla varustetun 10,5-tuumaisen tabletin. Uudesta tablet-mallista huolimatta 9,7-tuumainen iPad ei välttämättä katoa, vaan Apple saattaa julkaista myös siitä uuden version. iPad minien tulevaisuus on tällä hetkellä suuri kysymysmerkki. Apple voi hyvin luopua kaikkein pienimmistä tableteista ja panostaa sen sijaan suurempiin älypuhelimiin.Fiksun keräämästä datasta löytyy tiedot neljästä eri tabletista (iPad 7,1; 7,2; 7,3 ja 7,4), mutta se ei välttämättä tarkoita neljää eri tablet-mallia. Saman tabletin Wi-Fi- ja Cellular-versiot on voitu nimetä eri tunnisteella. Laitteisiin on asennettu joko iOS 10.3:n beta-ohjelmisto tai vasta ensi kesänä julkaistava iOS 11.iPadien kysyntä on ollut hiipumaan päin. Heikkeneviä myyntilukuja on selitetty tablettien pitkällä päivityssyklillä. Puhelimia saatetaan päivittää vuoden tai kahden välein, mutta Fiksun analytiikan perusteella lähes puolet käytössä olevista iPadeistä on ensimmäistä tai toista sukupolvea.Japanilaisen Mac Otakara -sivuston mukaan uudet iPadit esiteltäisiin maaliskuussa. MacRumors-verkkosivuston lähteiden mukaan Apple valmistautuisi esittelemään "jotakin" maaliskuun 20. ja 24. päivän välisenä aikana.