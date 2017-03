Aika vaihtaa uudempaan – Windows XP:n seuraajan tuki loppuu

Microsoft aiheutti muutama vuosi sitten paljon porua lopettamalla Windows XP:n tuen. Vaikka käyttöjärjestelmä oli jo hyvin vanha, oli sillä edelleen erittäin paljon käyttäjiä ympäri maailman. Nyt Microsoft aikoo lopettaa Windows XP:n seuraajan tuen.



Windows Vistan tuki loppuu vajaan kuukauden kuluttua, 11. huhtikuuta. Tuon jälkeen Microsoft ei aio julkaista käyttöjärjestelmälle tietoturvapäivityksiä, joten ohjelmisto vanhenee ja muuttuu turvattomaksi käyttää vähitellen.



Windows XP:n kaltaista suosiota Vista ei kuitenkaan saavuttanut, vaan käyttöjärjestelmää on yleisesti pidetty isona floppina. Näkemykselle on myös tilastollista tukea, sillä Windows XP:llä on edelleen paljon enemmän käyttäjiä kuin Vistalla. StatCounterin mukaan Windows Vista löytyy noin joka sadannesta tietokoneesta, kun taas Windows XP:n osuus on lähes viisi prosenttia.



Windows Vista tuli saataville vuoden 2007 alussa, joten Microsoft on tarjonnut tukea käyttöjärjestelmälle yli 10 vuoden ajan.