Microsoft haastaa Intelin – Esitteli ARM-pohjaisen palvelinkoneen

Intel on onnistunut valtaamaan palvelinsuorittimien markkinat lähes täysin, mutta tulevaisuudessa se voi kohdata kiristyvää kilpailua. Suuria pilvipalvelimia hallinnoivat yhtiöt pyrkivät laskemaan kustannuksiaan hankkimalla edullisempia palvelinlaitteistoja, mikä on ajanut esimerkiksi Microsoftin kehittämään ARM-pohjaisen palvelinlaitteiston.



Julkisuudelle esitelty Project Olympus on kehitetty yhteistyössä Qualcommin ja Caviumin kanssa. Ohjelmistona se käyttää Microsoftin itse kehittämää ARM-yhteensopivaa Windows Serveriä. Laite on tällä hetkellä testivaiheessa, mutta Microsoftin tavoitteena on alkaa käyttää sitä oman Azure-pilvipalvelunsa pohjana. Intelin lisäksi Project Olympus voi tehdä hallaa palvelintietokoneiden toimittajille, kuten vaikkapa Hewlett Packard Enterpriselle.



Project Olympus on yhteensopiva Nvidian esittelemän HGX-1-grafiikkakiihdyttimen kanssa. HGX-1 on suunniteltu erityisesti syväoppimismallien ja tekoälytehtävien suorittamiseen. Tuotteen avulla yritykset voivat vuokrata tarpeen mukaan pilvipalveluilta tekoälylaskentaa. Microsoft tekee tällä saralla yhteistyötä myös Intelin kanssa, sillä palvelinoperaattori voi halutessaan käyttää tekoälytehtävien suorittamiseen myös Intelin Nervana-piirejä.

