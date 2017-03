Windowsiin odotettu ominaisuus: Päivityksille torkkunappi!

Hiljattain julkaistu blogimerkintä keskittyy tällä kertaa itse päivitysten jakeluun ja niiden asentamiseen. Creators Updaten myötä Microsoft aikoo tarjota siis myös entistä paremman kokemuksen itse päivittämisestä, joka on varmasti tervetullutta.Yhtiö ei ole aina ollut parhaimmillaan päivitysten kanssa. Monilla on vielä varmasti muistissa Windows 10:n asennuspäivitysten lähes pakottamiselta tuntuneet muistutukset.Käyttäjät ovatkin tietysti valittaneet päivityksistä, jotka keskeyttävät laitteen käyttöä ja tähän Microsoftilla on tarjolla uusi ratkaisu. Creators Updaten myötä käyttäjät voivatkin ajastaa päivityksiä paremmin ja niihin on tuotu jopa torkkunappi, jolla päivityksen saapumista voi viivästyttää kolmeen päivään asti. Käyttäjä voi siis käynnistää uudelleen heti, valita haluamansa ajan (kuva alla) tai painaa torkkua.Tämän lisäksi tiedotteessa kerrotaan, että Microsoft keskittyy parantamaan yksityisyysasetuksia, jotka ovat niin ikään olleet tapetilla.Creators Update -päivitystä odotetaan jakeluun ensi kuussa.