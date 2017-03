AMD julkaisi Ryzen-suorittimet – Moniajon mestari, pelisuorituskyvyssä parantamisen varaa

AMD:n Ryzen-työpöytäsuorittimet julkaistiin odotetusti tänään, ja useiden tekniikkasivustojen arvostelut on julkaistu. Suorittimet ovat ollet jo ennakkomyynnissä viikon päivät, mutta tänään ne saapuivat myös kauppojen hyllyille.



Anandtechin testeissä Ryzen ohitti parhaimmillaan yli tuhannen euron i7-6900K:n.



ComputerBasen pelitesteissä 1800X jäi keskimäärin i7-7700K:n alapuolelle.



Watch Dogs 2 -peli skaalautuu hyvin, mutta Ryzen-suorittimilla oli ongelmia Gamers Nexus -sivuston testeissä.



Asus ROG Crosshair VI Herossa on myös reiät vanhoille AM3-tuetuille CPU-jäähdyttimille.

AMD julkaisi ensi aaltoon Ryzen 7 1700, 1700X ja 1800X -suorittimet, joissa on käytössä 8 ydintä ja 16 säiettä. AMD:n mukaan 549€ hintainen 1800X vastaa suurin piirtein Intelin i7-6900K -suoritinta, joka on vuorostaan yli tuhannen euron 8-ytiminen malli. Useiden arvostelujen mukaan AMD on saavuttanut tämän suorituskykytason useissa hyvin säikeistetyissä sovelluksissa, mutta Intel johtaa edelleen kisaa heikommin säikeistyvissä kohteissa kuten peleissä.Julkaistuista malleista Ryzen 7 1700 lienee mielenkiintoisin malli ylikellottajien puolesta, sillä kaikissa malleissa on käytössä sama piiri, ja erona on lähinnä vakiokellotaajuudet. Useiden arvostelujen mukaan ylikellotustulokset ovat olleet mallista riippumatta 3,9 - 4,1 GHz tienoilla kaikkien ytimien ollessa käytössä. AMD on julkaissut myös oman Ryzen Master -ylikellotusohjelmiston säätöjen tekemiseen työpöydältä käsin.Pelitesteissä Ryzen-suorittimien tulokset ovat olleet yllättävän hajanaisia, ja erityisesti AMD:n käyttämä versio monisäikeistyksestä (SMT, Intelillä Hyperthreading) vaikuttaa hidastavan suorituskykyä jossain määrin. Vastaavanlaista ongelmaa oli myös Intelillä pitemmän aikaa aikaisempien sukupolvien osalta, mutta nykyään Hyperthreading ei ole vaikuttanut suorituskykyyn yhtä negatiivisesti. Useimmiten pelit ovat kuitenkin enemmän GPU-riippuvaisia, joten Ryzenin hieman heikompi suorituskyky ei välttämättä vaikuta paljon kokonaisuuteen.AMD on lupaillut tehdä yhteistyötä pelikehittäjien kanssa Ryzen-optimoinnin suhteen, joten mahdollisesti jatkossa pelit tukevat entistä paremmin Ryzen-suorittimia. Tästä ensimmäinen näyte tullaan näkemään Bethesdan julkaiseman Prey-pelin muodossa toukokuussa. Tällä hetkellä kuitenkin Intelin i7-7700K peittoaa AMD:n uutukaiset useimmissa pelitesteissä vaikka sillä on käytössä ytimiä puolet vähemmän.Emolevyjen osalta tarjolla on B350-sarjaa kohtuuhintaista mallia etsiville, ja näissä on tarjolla ylikellotustuki ja valtasoa malleista on mATX-tyyppiä yhdellä PCIe 3.0 x16-korttipaikalla, joten useamman näytönohjaimen tukea ei ole. Lisäksi DDR4-muistipaikkoja on vain kaksi.X370-alusta on vuorostaan suunnattu tehokäyttäjille, ja mukana on kaksi x16-korttipaikkaa, jotka toimivat x8-nopeuksilla kun käytössä on SLI tai CrossFire. DDR4-muistipaikkoja X370-alustalla on yhteensä neljä kappaletta.Myös muistipuolella AMD:n emolevypartnereilla on ollut ongelmia tukea nopeampia muistikittejä. AMD tukee virallisesti korkeintaan 2666 MHz DDR4-nopeuksia, mutta laadukkaammilla emolevyillä on jo saatu yli 3000 MHz nopeuksia, ja tiettävästi BIOS-päivityksiä tulee tippumaan tämän asian saralla lähikuukausina tiheään tahtiin.AMD julkaisee myös myöhemmin toisen neljänneksen aikana Ryzen 5 -sarjan kuusiytimiset mallit, ja toisen vuosipuoliskon aikana nähdään myös neliytimisiä Ryzen 3 -malleja sekä integroidulla näytönohjaimella varustetut Raven Ridge -alustan APU:t.AMD Ryzen 7 1700 on jo saatavilla Suomessa alimmillaan 379€ hintaan, 1700X ja 1800X hinnat ovat alkaen 439€ ja 569€.