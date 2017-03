Nvidia julkaisi GeForce GTX 1080 Ti:n – Tulee myyntiin pian

NVIDIA esitteli GDC-messujen yhteydessä uuden GeForce GTX 1080 Ti -grafiikkaohjaimen, joka on suunnattu maksimaalista suorituskykyä kaipaaville pelaajille. Teknisesti GTX 1080 asemoituu jo saatavilla olevien GTX Titan X:n ja GTX 1080:n väliin.



GTX 1080 Ti:ssä on 3584 CUDA-ydintä, aivan kuten Titan X:ssä. Täysin identtinen uusi Ti-malli ei ole kuitenkaan Titan X:n kanssa, vaan sen ROP-yksiköiden (88 vs 96), muistin määrä (11 GB vs 12 GB) ja muistiväylän leveys on hieman pienempi (352-bit vs 384-bit). Pascal-arkkitehtuuriin perustuvassa GTX 1080 Ti:ssä käytetään kuitenkin nopeampaa GDDR5X-muistia (11 Gbps vs 10 Gbps).



Nvidia hehkuttaa GTX 1080 Ti:n olevan liukulukulaskennassa (FP32) 11,3 TFLOPin suorituskyvyllään nopeampi kuin GTX Titan X (11 TFLOP). Peruskellotaajuutta ei ole vielä vahvistettu, mutta Boost-taajuus on GTX 1080 TI:ssä 51 megahertsiä korkeampi kuin Titan X:ssä. Grafiikkaohjaimien väliset pienet poikkeavuudet loppuvat kuitenkinn hinnassa: GTX 1080 Ti:n suositushinnaksi on kaavailtu 699 dollaria (Titan X:llä 1200 dollaria).



Huomiotavaa GTX 1080 Ti:ssä on myös DVI-portin puuttuminen. Takapaneelista löytyy enää vain kolme DisplayPort-liitintä ja yksi HDMI 2.0 -portti. DVI-liitännän poistamisen ansiosta Nvidia on voinut parantaa ohjaimen jäähdytystä kasvattamalla poistoilmaritilän kokoa.

GTX 1080 Ti tulee saataville maaliskuun alussa.



Nvidia kertoi samalla laskevansa GTX 1080:n hintaa 599 dollarista 499 dollariin. Samalla GTX 1080 ja GTX 1060 päivittyvät uuteen nopeampaan muistiin (tiedonsiirtonopeus kasvaa molemmissa 1 Gbps), jota käytetään myös uudessa Ti-mallissa.