Windows 10:een uusi ominaisuus – Varoittaa vääristä paikoista ladatuista ohjelmista

Microsoft aikoo lisätä Windows 10:lle tänä keväänä ilmestyvään Creators Update -päivitykseen ominaisuuden, joka varoittaa käyttäjää aikoo lisätä:lle tänä keväänä ilmestyvään-päivitykseen ominaisuuden, joka varoittaa käyttäjää Windows Storen ulkopuolelta ladatusta sovelluksesta

Kun ominaisuus on päällä, Windows varoittaa käyttäjäänsä mikäli hän on asentamassa tietokoneelleen Windows Storen ulkopuolelta ladatun Win32-tietokoneohjelman. Windows Storesta ladatut sovellukset ovat oletusarvoisesti turvallisempia, koska Microsoft itse ylläpitää kauppaa ja sillä on mahdollisuus valvoa sovelluksia tehokkaasti. Vastaava ominaisuus löytyy esimerkiksi macOS:stä.Windows 10:n kohdalla asennusvaroitin ei ole oletuksena päällä, joten uusia varoitusikkunoita ei ala pomppia näytöllä ellet itse tai järjestelmän ylläpito niin halua. Voit siis ladata jatkossakin ohjelmia netistä täysin vapaasti. Varoittimessa on myös kaksi eri tilaa: toinen estää tuntemattoman sovelluksen asentamisen kokonaan ja toinen taas antaa käyttäjälle mahdollisuuden asentaa sovelluksen varoituksen jälkeen.