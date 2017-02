Samsung haastaa Applen ja Microsoftin – Kolme tablettia ammattikäyttöön

Samsungilla ei ollut tällä kertaa MWC-messuilla näytillä yhtään uutta älypuhelinta, mutta niiden sijaan yhtiö esitteli 5G-ratkaisujaan sekä pari uutta tablettia, joiden avulla se yrittää kiriä Microsoftin ja Applen etumatkaa ammattikäyttöön tarkoitetuissa taulutietokoneissa.

Android-pohjainen ja Qualcommin Snapdragon 820 -järjestelmäpiiriin perustuva Galaxy Tab S3 on selvästi tarkoitettu Applen iPad Pro -malliston haastajaksi. Tabletissa on iPadin tavoin 9,7 tuuman ja 4:3-kuvasuhteen näyttö, jonka tarkkuus yltää 2048×1536 pikseliin. Erikoisuutena Samsungin tabletissa tosin on näytön tuki HDR-sisällöille. iPadista tuttua on myös neljä kaiutinta, joiden äänentoiston Samsung on säätänyt reagoimaan tabletin asentoon. Muotoilussa on otettu vaikutteita Galaxy S7:stä.Galaxy Tab S3:n mukana toimitetaan Wacomin teknologiaan perustuva uusi S Pen -kynä.Microsoftin Surface-tablettien kilpailijoita ovat taas Windows 10 -pohjaiset Galaxy Bookit, joita tulee saataville kahdessa eri koossa. Pienemmässä 10,6 tuuman mallissa käytetään Intelin Core m3 -suoritinta, kun taas 12-tuumaiseen malliin saa tehokkaamman Core i5 -prosessorin. Käyttömuistia kaikissa tableteissa on neljä gigatavua ja Windows 10 -tabletteihin saa joko 64 tai 128 gigatavua tallennustilaa (microSD-paikka). Galaxy Bookeissa on 5 megapikselin etukamera, mutta ainoastaan 12-tuumaisesta mallista löytyy myös 13 megapikselin takakamera.Galaxy Tab S3:n WiFi-mallin suositushinta on 699 euroa ja 4G-version 799 euroa. Galaxy Bookien hintatiedot ilmoitetaan myöhemmin.