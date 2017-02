Windows 10:lle esitellään toinenkin iso päivitys tänä vuonna

Microsoft aikoo kertoa lisää tietoa Creators Updaten jälkeen ilmestyvästä ohjelmistopäivityksestä kevään ja kesän aikana. Windows 10:lle suunniteltujen päivitysten karkea aikataulu tuli ilmi Microsoftin aikoo kertoa lisää tietoa Creators Updaten jälkeen ilmestyvästä ohjelmistopäivityksestä kevään ja kesän aikana. Windows 10:lle suunniteltujen päivitysten karkea aikataulu tuli ilmi Microsoftin Ignite-konferenssin yhteydessä pidetyn esitelmän dioista

Ohjelmistojätti on aiemmin vahvistanut, että se suunnittelee kahden ison ohjelmistopäivityksen julkaisua Windows 10:lle. Creators Update on tarkoitus tulla saataville huhtikuussa, mutta sen jälkeen ilmestyvän päivityksen aikataulusta ei ole puhuttu halaistua sanaa.Julki tulleen dian perusteella Creators Updaten jälkeinen päivitys siirtyisi tuotantovaiheeseen kuitenkin vasta vuoden 2018 alussa, mutta päivitys aiotaan kuitenkin esitellä yleisölle ehkä jo keväällä tai kesällä. Tämän jälkeen Microsoft julkaisee tapansa mukaisesti koontiversioita tulevasta päivityksestä ja kerää palautetta beta-testaajien avulla.3D-mallinnus ja virtuaalitodellisuus ovat isoja headline-teemoja Creators Updatessa. Microsoft saattaa tämän jälkeen keskittää huomionsa Windows 10:n käyttöliittymään, ainakin nettiin on jo vuotanut kuvia uudesta Project Neon -käyttöliittymästä