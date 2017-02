AMD esitteli teho-Ryzenit – Selvää säästöä Inteliin verrattuna

AMD on julkistanut vihdoin Ryzen-suoritinperheen kolme tehokkainta prosessorimallia. Näitä prosessoreita alan harrastajat ovat odottaneet kieli pitkällä viimeiset puoli vuotta – ja jotkut pitempäänkin.



Ryzen-prosessorit perustuvat AMD:n uuteen Zen-mikroarkkitehtuuriin, jonka on luvattu tuovat huomattavia suorituskykyparannuksia yhtiön aiempaan arkkitehtuuriin nähden. AMD:n omien testien mukaan näin on myös käynyt ja Intelin etumatkaa on saatu kurottua hyvin kiinni. AMD on asemoinut malliston tehokkaimman mallin, R7 1800X:n (3,6 GHz), Intelin Core i7-6900K:n (3,2 GHz) haastajaksi.



Hintapolitiikka on selvästi AMD:n puolella, sillä R7 1800X:n suositushinta on 499 dollaria, kun taas Intelin vastaavasta joutuu pulittamaan 1050 dollaria.



Mikäli AMD:n sanaan on luottaminen, niin Ryzen-prosessorit ovat Cinebench R15:n monisäikeisessä testissä noin yhdeksän prosenttia nopeampia kuin Intelin verrokit. Yksisäikeisissä tehtävissä prosessoreiden välillä ei ole oleellista eroa.

AMD esitteli tänään myös 399 dollaria maksavan R7 1700X:n (3,4 GHz) ja 329 dollaria maksavan R7 1700:n (3,0 GHz). Prosessorit on asemoitu Core i7-6800K:ta (439 dollaraia) ja Core i7-7700K:ta (349 dollaria) vastaan.