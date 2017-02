Apple paljasti WWDC-aikataulun, tulossa uusi Mac Pro?

Apple vuodessa on perinteisesti kaksi tärkeää julkistustilaisuutta. Näistä kenties suuremman huomion saa syksyn iPhone-tilaisuus, mutta kesän WWDC-konferenssi on yhtiölle kenties vielä tärkeämpi.



World Wide Developer Conference tuo nimensä mukaisesti yhteen maailman Apple-kehittäjät ja siten se antaa suuntaa Applen tuotteille, olipa kyse mobiilialusta iOS:stä, palveluista, kuten Apple Musicista, tai erityisesti sen sovelluskaupasta App Storesta.



Apple on tänään kertonut, että se järjestää WWDC:n tutusti heinäkuun alussa, mutta tällä kertaa paikkana ei ole tuttu Moscone West San Franciscossa vaan San Josessa sijaitseva McEnery Convention Center. Konferenssi käynnistyy 5. päivä heinäkuuta tietysti Tim Cookin keynote-puheella, mutta on vaikea sanoa tullaanko tilaisuudessa esittelemään mitään uusia tuotteita.



Vuosittain Apple on esitellyt WWDC:ssä uudet iOS- ja macOS-versiot, mutta edellisestä laitejulkaisusta on jo muutama vuosi aikaa. Kenties nyt julkaisuvuorossa on 2013 WWDC:ssä esiltellyn Mac Pro:n uusi versio, jota on odotettu erityisesti raskasta prosessointityötä tekevien piirissä kuin kuuta nousevaa.

