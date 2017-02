Intelin uudella huippusuorittimella hintaa liki kymppitonni

Tietokonetta ostaessa useimmiten Intelin piirien tehokkuudesta tarvitsee ensimmäisenä tietää Core-tuoteperheen mallistojakauma. Tämän perusteella on helpoin valita tehokkain piiri, joka kuuluu tietysti i7-sarjaan. Core i7 ei kuitenkaan todellisuudessa pääse lähellekään Intelin tehokkainta piiriä, varsinkaan hintansa suhteen.

Uusi Intelin Xeon-prosessori ei suuntaa massamarkkinoille, josta kertoo sen hinta, 8898 dollaria. Tämä liki kymppitonnin suoritin on tietysti muiden Xeon-prosessorien tapaan tarkoitettu palvelintason koneisiin.Niinpä tehokkuuskin on erilaista kuluttajapiireihin verrattuna, mutta tietysti potkua täytyy löytyä myös puhtaasti paljon enemmän, kuin 10 kertaa halvemmista piireistä. Erityisesti teho kuitenkin tulee ilmi mm. tietokantasovelluksissa eikä Crysisin FPS-luvuista.Uusi E7-8894 v4 on jatkoa Xeon-tuoteperheen E7-sarjalle, jonka kallein tuote oli aeimmin noin seitsemän tuhannen dollarin E7-8890 v4.Uusi 8894 tuo mukanaan samat 24 suoritinydintä, mutta nostaa kellotaajuuden 2,2:sta 2,4 gigahertsiin. Muuten speksit vaikuttavan viime vuoden 8890:aa: 14 nanometrin valmistusprosessi, 3,4 gigahertsin turbotaajuus, 60 megatavun välimuisti ja 165 watin TDP. Hintaa on kuitenkin pari tonnia enemmän, joten ilmeisesti tehot ovat sen mukaiset.