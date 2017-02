Microsoft uudisti Cortanaa: Muistuttaa vaikka unohdit lisätä muistutuksen

Microsoft on uudistanut ääniavustaja Cortanaa ja kertoo uusista ominaisuuksista virallisessa Windows-blogissa . Uuden version myötä Windows 10:n avustaja osaa muistuttaa tärkeistä asioista silloinkin, kun oma muisti pätkii.

Tämä ei ainoastaan tarkoita, että Cortanalle pystyy sanelemaan muistutuksen ja tämä puolestaan pitää huolen, että hälytys tapahtuu oikeaan aikaan, vaan Cortana osaa nyt muistuttaa asioista, joita et lisännyt tai muistanut lisätä muistutuksiin. Kyse ei ole taikatempusta, vaan Cortana alkaa kahlata läpi mm. sähköpostejasi ja pyrkii löytämään olennaiset tapahtumat.Kaikki tärkeimmät ääniavustajat pystyvät tallentamaan ja käynnistämään muistutuksia, mutta Microsoftin avustajan uusi ominaisuus nostaa sen kenties muiden yläpuolelle ainakin tällä osa-alueella. Microsoft kutsuu sähköpostista löydettyjä palasia sitoutumisiksi (commitment) ja tallentaa niistä tärkeimmät tiedot – kenelle sähköposti on lähetetty ja mikä on sisällössä oleva sitoumus – muistutukseen.Valitettavasti ominaisuus tulee alkuun saataville vain Yhdysvalloissa Windows 10:lle. Android ja iOS -tuki saapuu tulevien viikkojen aikana.