Intel lupaa: Seuraava prosessorisukupolvi tuo yli 15 prosentin parannuksen

Intel povaa tämän vuoden lopulla julkaistavien kahdeksannen sukupolven Core-suorittimien suorituskyvyn olevan yli 15 prosenttia korkeampi kuin nykyisissä Kaby Lake -sukupolven prosessoreissa.

Intelin sijoittajatapaamisessa esittelemän dian mukaan parannus on mitattu SysMark-testiohjelmalla (2014). Puolijohdejätin mukaan hyppäys Skylakesta Kaby Lakeen toi samalla ohjelmalla mitattuna 15 prosentin parannuksen. Suorituskyvyn todellinen parannus luonnollisesti riippuu järjestelmän muista komponenteista ja käytettävistä ohjelmistoista.Diasta ei tosin ilmene mistä saavutettu suorituskykyparannus on käytännössä peräisin: korkeammista kellotaajuuksista vai paremmasta arkkitehtuurista. Siinä on kuitenkin käytetty-otsikkoa, joten prosessiteknologia ei ole pienentynyt vertailussa 14 nanometristä 10 nanometriin.