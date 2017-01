Nämä näppäinoikotiet Windows 10 -käyttäjän tulee tietää!

Useimmat Windows-käyttäjät tietävät ainakin muutaman perinteisen näppäinoikotien jolla säästää hieman aikaa ja vaivaa, mutta harvempi on ottanut tehtäväkseen tarkastaa mitä uusia komboja Windowsiin on lisätty viimeisimpien versioiden myötä. Tässä pikaoppaassa listaamme uudempia ja vähemmän tunnettuja pikanäppäinyhdistelmiä, ja kommenteissa voit kertoa omat suosikkisi jos ne ei löydy listalta.

Windows 10 -näppäinoikotiet

: Avaa W10:n toimintokeskuksen: Avaa W10:n asetusvalikon: Piilota/näytä työpöytä: Avaa Käynnistä-napin kontekstivalikon (oikea painike hiirellä): Avaa Run-dialogin: Lukitsee W10-laitteen: Valitse näyttöjen jakotila (esim. projektorin kanssa): Näytä järjestelmätiedot: Avaa tehtäväpalkista sovelluksen numeron mukaan vasemmalta laskien: Kiinnittää ikkunan reunoihin tai suurentaa/pienentää/piilottaa sen: Näyttää avoimet ikkunat ja virtuaalityöpöydät (Tehtävä-näkymä, Task View): Luo uuden virtuaalityöpöydän: Sulkee aktiivisen virtuaalityöpöydän: Siirtyy virtuaalityöpöytien välillä: Ottaa kuvankaappauksen työpöydästä ja tallentaa sen Kuvat-kansioon ( lisää kuvankaappausohjeita : Vaihtaa näppäimistön syöttökielen (jos asennettuna useampi kieli)Windowsin hakutoiminto toimii myös suoraan Windows 10:ssä painamalla Win-näppäintä ja kirjoittamalla mikä tahansa indeksoitu nimi kuten sovellus tai tiedosto. Näin pääsee helposti käsiksi esim. komentokehotteeseen (kirjoita hakukenttään "CMD") tai rekisterieditoriin ("Regedit").Valtaosa käyttäjistä tietänee CTRL+ALT+DELETE -näppäinkombon, mutta jos sen tarkoituksena on päästä tehtävänhallintaikkunaan esimerkiksi sovelluksen sulkemiseksi, parempi näppäinyhdistelmä on, joka avaa tehtävienhallinnan suoraan.Jos jatkuvaa tarvetta tulee jollekin erikoismerkille – kuten ajatusviivalle – sen saa kaivettua esille myös ns., eli ALT+0150. Lista ALT-koodeista Yllä on allekirjoittaneen suosikit hyödyllisistä mutta samalla vähemmän tunnetuista näppäinyhdistelmistä. Täysi lista Windowsin pikanäppäimistä löytyy Microsoftin sivuilta . Jaa kommenttiosastossa myös omat suosikkisi!