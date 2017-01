Windows 10:n uuden Game Mode -tilan testaus alkaa

Windows 10:n Creators Update -päivityspakettiin sisältyvää uutta Game Mode -tilaa pääsee kokeilemaan jo tällä viikolla julkaistavassa beta-versiossa. Microsoftin blogikirjoituksessa uuden beta-version luvattiin tulevan saataville jo tänään, mutta aikamäärettä on jälkikäteen muutettu epämääräisemmäksi ("tällä viikolla").



Game Mode -tilan ajatus on hyvin yksinkertainen ja suoraviivainen: se optimoi käyttöjärjestelmän toimintaa niin, että tietokoneella pelattava peli saisi itselleen mahdollisimman paljon suorittimen ja grafiikkaohjaimen resursseja. Ideaalitapauksessa pelit toimisivat jouhevammin kuin ilman Game Modea. Kaikki pelit eivät välttämättä toimi suoraan yksiin uuden ominaisuuden kanssa ja beta-testin ajatuksena on kerätä kokemuksia ominaisuuden toiminnasta erilaisissa järjestelmissä sekä käyttötilanteissa.



Pelitilan lisäksi Windows 10:een on tulossa Game Bar -oikopolkupalkki, jonka avulla voi nopeasti käynnistää videon tallentamisen, ottaa ruutukaappauksia tai aloittaa Beam-verkkolähetyksen. Game Barin saa esille painamalla näppäinyhdistelmää Win + G.