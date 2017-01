Testissä Roccatin pöytätilaa säästävä mekaaninen näppäimistö Suora FX

Edellinen Roccatilta testissä ollut pelinäppäimistö oli Ryos MK FX, joka muistutti ulkomuodoltaan lähinnä scifi-sarjojen avaruusaluksen hallintakonsolia. Suora FX tähtää toiseen ääripäähän, joka miellyttää enemmän minimalistien silmää. Tilanne on siis pitkälti sama kuin Logitechin G910 ja G810 -mallien kanssa.

Suora FX on tavallisen Suoran värikkäämpi versio. Käytännön erona on vain valaistuksen väri, joka FX-versiossa on huomattavasti monipuolisempi: yhden sijasta 16,8 miljoonaa väriä. Näppäinten värit saa säädettyä vaikka yksi kerrallaan, tai käyttöön voi ottaa erilaisia vilkkumisefektejä. Lennosta tallennettuja valaisukuvioita voi vaihtaa oletuksena F1-F4-näppäimillä.Suora FX:n "puhdas" muotoilu tarkoittaa sitä, että lisänäppäimet on suurimmaksi osaksi jätetty pois. Roccat on nokkelasti lisännyt makronäppäintoiminnon vähemmän käytettyihin näppäimiin nuolten yläpuolella (insert, page down jne.), joten toiminnallisuus on kuitenkin olemassa. Lisäksi ns. ylimääräisinä näppäiminä oikeasta yläkulmasta löytyvät audiokontrollit sekä erillinen Game Mode -näppäin, jolla saa käytännössä Windows-näppäimet pois päältä pelaamisen ajaksi. Kaikki hyviä lisiä varsinkin kun ne on saatu mahtumaan ns. perinteisen näppäimistön mittojen sisäpuolelle, eikä laitetta ole ollut tarvetta laajentaa.G810:aan verrattuna Roccat on pannut vielä hieman paremmaksi koossa, sillä Logitech päätyi lisäämään yläreunaan yhden näppäinrivin verran kontrolleja ja tilaa logolle. Kieltämättä G810:n ulkonäkö on jollain tapaa tasapainoinen, mutta myös Roccatin vielä minimalistisempi ratkaisu on toimiva. Kehyksetön design ei tietysti sisällä myöskään rannetukea, mitä moni ehkä kaipaisi, mutta sitä varten onkin sitten omat mallinsa.Koska kyseessä on huippuluokan näppäimistö, on siinä tietysti anti-ghosting-tekniikka ja 1000 Hz:n lähetystaajuus. Näppäimistön konfigurointia varten voi ladata Roccat Swarm -ohjelmiston, joka onkin oikeastaan ainoa asia, josta en ole näppäimistössä innoissani. Roccatin ohjelmistot ovat osoittautuneet vuosien varrella ongelmallisiksi ja niiden kanssa on usein pieniä vaikeuksia (esimerkiksi päivitykset eivät asennu tai valitut asetukset eivät pysy tallennettuina). Tällä kertaa kaikki toimi testin aikana kuitenkin ongelmattomasti.Mekaanisen näppäimistön sydämenä on käytetty muiden Roccat-mallien tapaan Cherry MX -kytkimiä (testikappaleessa ruskeat). Päällisin puolin näppäimet ovat hyvin perinteiset, eikä niitä ole erityisesti muotoiltu. Ledit näppäinten alla on sijoitettu aivan ylälaitaan, ja kytkintekniikasta johtuen valo ei kanna aivan näppäimen alalaitaan. Näin ollen alareunoissa olevat merkinnät jäävät havaittavasti himmeämmin valaistuiksi kuin yläreunan, mikä on harmillista. Parhaiten tämän huomaa F-näppäinten alalaidan lisätoimintojen kuvakkeista (kirkkauden säätö, laskimen avaus yms.).Suora FX:n alla olevat kumitassut estävät sitä liukumasta kirjoittaessa pitkin pöytää, mutta kumit voisivat olla hieman suuremmat. Näppäimistön nurkista saa taitettua esiin perinteiset jalat, joilla takareunaa voi nostaa hieman ylemmäs. Pohjassa on myös kolo johdon ohjausta varten: sen saa tulemaan esiin joko keskeltä tai kummasta tahansa reunasta.Näppäimistöstä puuttuvat Roccatin tunnusomaiset peukalopainikkeet välilyönnin alapuolelta, mutta kyseessä on ymmärrettävä leikkaus, kun prioriteettina on kompaktius. Roccat Suora FX onkin pienin ns. täysikokoinen näppäimistö jota itse olen käyttänyt, ja onnistuu tästä huolimatta olemaan varsin monipuolisilla ominaisuuksilla varustettu kokonaisuus. Pöytätilan kanssa kitsasteleville pelaajille Suora FX on kuin toteen tullut uni, muut saattavat mieltyä enemmän ergonomia edellä suunniteltuihin laitteisiin.Roccatin omassa kaupassa Suora FX:n myyntihinta on kirjoitushetkellä 140 euroa, eli rahtusen vähemmän kuin G810:sta keskimäärin pyydetään.