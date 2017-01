Windows 10:n uusi pelimoodi paljastui esiversiosta

Microsoft valmistelee ilmeisesti hieman suurempaa uudistusta PC-pelaamiseen, uusi paljastus kertoo. Windows 10:n tulevan version Insider Preview- eli esikatseluversio on nyt valottanut lisää uudesta pelimoodista.

Windows 10:n seuraava päivitys tuokin todennäköisesti mukanaan uuden Game Mode -ominaisuuden eli pelimoodin. Pelimoodin lisäksi Windows-päivitys tuo mahdollisesti myös muita pelaajille tärkeitä uudistuksia. MSPowerUserin mukaan uusi ominaisuus löytyy Game DVR -ominaisuudesta, johon pääsee käsiksi mm. Win + G -pikanäppäimellä. Tässä vaiheessa ei ole tarkkaa tietoa mitä ominaisuus tekee, mutta tekstin mukaan sen on määrä parantaa pelien laatua nostamalla sen prioriteettia. Se ei tiettävästi toimi vielä sisäpiiriläisten esikatseluversiossa.Yksi muista todennäköisistä uusista peliominaisuuksista on pelejen striimaaminen suoraan samasta valikosta. Se tosin tulee rajoittumaan hyvin todennäköisesti Microsoftin omistamaan Beam-palveluun, joten Twitchiin striimaaminen on edelleen tehtävä kolmannen osapuolen sovelluksilla.PC-laitteiden myynti on viimeisen viiden vuoden aikana ollut laskussa, mutta pelaajille suunnatut laitteet ovat onnistuneet pitämään pintansa