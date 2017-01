100 miljoonalle tietokoneelle ei löydy enää ostajaa

Tietokoneiden myynti on laskenut jo viisi vuotta peräkkäin, kertovat Gartnerin ja IDC:n uudet markkinatutkimukset . Vuoden lopulla myynti laski Gartnerin mukaan 3,7 prosenttia, kun IDC arvioi laskun olleen vain 1,2 prosenttia.

Viimeisen viiden vuoden aikana vuosittainen tietokonekauppa on supistunut 365 miljoonasta noin 267 miljoonaan laitteeseen. Markkinasta on siis haihtunut peräti neljännes eli noin 100 miljoonaa tietokonetta. Se alkaa väkisin jo näkyä yritysten liiketoiminnassa ja strategisissa valinnoissa.Tavanomaiseen arkikäyttöön soveltuvien peruskoneiden kysyntä on vähentynyt älypuhelimien ja tablettien takia. Vaikka kauppa yleisesti ottaen onkin vähentynyt, niin markkinan sisältä voi kuitenkin löytää uusia kasvualoja. Pelaaminen on yksi osa-alue, jonka suosio on kasvanut ja tästä syystä tietokonevalmistajat ovat alkaneet panostaa juuri pelaajille tarkoitettuihin laitteisiin.Suurin tietokonemarkkin viime vuonna oli Lenovo 55 miljoonalla toimitetulla laitteella. HP ja Dell sijoittuivat toiseksi ja kolmanneksi. Top 5:een mahtuivat myös Asus sekä Apple.