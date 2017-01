Razerin huikeat prototyyppilaitteet varastettiin – Varkaita metsästetään vihjepalkkion avulla

Project Valerie -pelikannettavan kaksi prototyyppiversiota. Siinä missä muut näytteilleasettajat pakkaavat kimpsuja ja kampsuja CES-messuilta, Razer on aloittanut kadonneiden tietokoneiden metsästyksen. Yhtiön mukaan siltä on varastettu-pelikannettavan kaksi prototyyppiversiota.

Razerin kannettavien erikoisuutena on näyttö, joka koostuu itse asiassa kolmesta 17,3 tuuman paneelista. Näytöt saa saranoinnin ansiosta taiteltua kasaan, jolloin tietokonetta on helppo liikutella repussa. Jokaisessa kolmessa osassa on täysiverinen 4K-näyttö, joten kannettavalta vaaditaan varsin huomattavaa graafista suorituskykyä. Grafiikoiden toistosta vastaa Nvidian GeForce GTX 1080 -näytönohjain.Saranoinnista huolimatta Project Valerie ei ole normaalia 17-tuumaista pelikannettavaa paksumpi.Razer on luvannut varkaiden kiinniottamiseen johtavista tiedoista 25 000 dollarin palkkion. Tapaus on Razerin kannalta kiusallinen, sillä varastettujen prototyyppien ansiosta kilpailijat saattavat päästä käsiksi tietokoneiden tekniseen toteutukseen liittyviin yrityssalaisuuksiin.