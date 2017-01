Nvidia tuo GeForce NOW'n tietokoneille – Huippugrafiikat nuhapumppuihinkin

Grafiikkajätti Nvidia aikoo julkaista GeForce Now -pilvipelipalvelunsa myös PC:lle ja Macille. Tähän saakka palvelu on ollut saatavilla ainoastaan Nvidian omille Shield-tuoteperheen laitteille, mikä on tietysti rajoittanut oleellisesti sen kiinnostavuutta laajemmin.

Omasta halukkuudesta päästä testaamaan palvelua voi kertoa Nvidialle palvelun verkkosivujen kautta . Testivaiheessa palvelua voi käyttää ilmaiseksi, mutta pelaamiseen vaaditaan yli 25 Mbps:n verrkkoyhteys.GeForce Now'n keskeisin myyntivaltti on se, että pelejä pääsee pelaamaan korkeilla asetuksilla teknisesti heikollakin laitteella. Kääntöpuolena on palvelun kuukausimaksullisuus, mutta toisaalta uusimpia pelejä ei tarvitse tilaajana erikseen ostaa. Pelaaminen GeForce Now'ssa maksaa 25 dollaria 20 tunnilta, mutta hinnoittelu vaihtelee sen mukaan kuinka tehokasta kokoonpanoa palvelinhuoneesta itselleen vuokraa.