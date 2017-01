HP:ltä kaareva 34" G-Sync-näyttö 100 Hz VA-paneelilla

HP on esitellyt tulevaa Omen X -pelinäyttöä CES-messuilla. Yrityksen pelibrändi Omenin alla on useampia X-tuotteita, joista Omen X 35" Gaming Monitor on yksi mielenkiintoisemmista.

HP ei ole ehkä yhtä hyvin tunnettu pelilaitteiden saralla, mutta Omen-brändi on tehnyt jo tuloaan parin viime vuoden aikana pelaajien tietoisuuteen, ja Omen X -pelinäyttö lupaa myös asiallisia speksejä pelinäyttöä etsiville.35" ja 21:9 kuvasuhteen kaarevassa (1800R) näytössä on 3440x1440-resoluutio sekä 100 Hz maksimivirkistystaajuus. Käytössä on AMVA-paneeli 4 ms ilmoitetulla vasteajalla, ja 2500:1 kontrastilla. Näytön kehykset ovat vain 6,87 mm ohuet ylhäältä ja sivuilta.Nvidian G-Sync-tuella varustettu HP Omen X 35" tulee markkinoillen maaliskuussa 1299$ suositushintaan.