Asukselta uudet ProArt- ja Designo-näytöt HDR-tuella

ROG Swift -pelinäytön lisäksi Asus on esitellyt CES-messuilla myös kuvankäsittelyyn ja mediaan keskittyvät näytöt ProArt PA32U sekä Designo Curve MX38VQ.

32-tuumainen ProArt PA32U käyttää 4K IPS-paneelia 384 taustavaloalueen voimin, ja yhdistettynä 1000 cd/m^2 maksimikirkkauteen sen pitäisi taata laadukas HDR-kuva. Paneelissa on käytössä myös kvanttipistekalvo väriavaruuden laajentamiseksi, ja Asuksen mukaan se kattaa 95% DCI-P3-väriavaruudesta ja 99,5% AdobeRGB:stä. Näytössä on kaksi Thunderbolt 3 USB-C-tyypin liitäntää, mikä mahdollistaa myös kahden 4K-näytön ketjuttamisen.Designo Curve MX38VQ on vuorostaan 37,5" kokoinen 21:9 ultralaajakuvanäyttö 3840x1600-resoluutiolla. IPS-paneeli on 2300R kaarella, ja medianäyttönä siitä löytyy 8 W stereokaiuttimet sekä Qi-lataustuki jalustasta.ProArt PA32U:n hinta asettuu 1799-1999$ välimaastoon ja Designo Curve MX38VQ:n suositushinta on vuorostaan 1099$. Molemmat näytöt tulevat myyntiin Q3 2017.