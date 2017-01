AMD paljasti uusia arkkitehtuuritietoja Vegasta

AMD piti joulukuussa lehdistölle tapahtuman, jossa se paljasti tulevan Vega-arkkitehtuurin salaisuuksia, ja nyt CES-messujen myötä ne on vihdoin julkaistu suurelle yleisölle.

Vega-arkkitehtuurin merkittävimpiä uutuuksia on niin sanottu High-Bandwidth Cache Controller, joka on AMD uusittu muistijärjestelmä näytönohjainpiirille. Vega-arkkitehtuuria tullaan näkemään HBM2-muistilla sekä GDDR5-muistilla, joten uusittu muistijärjestelmä tulee tarpeeseen.Ainakin Vega-lippulaivamallissa nähdään HBM2-muistia, ja huhujen mukaan siinä on kaksi kappaletta muistipinoja, mikä tarkoittaa HBM2-muistin osalta maksimissaan 16 Gt HBM2-muistilla varustettua näytönohjainta, mutta nähtäväksi jää tullaanko sellaista näkemään kuluttajamalleissa.Päivitettynä on myös arkkitehtuurin rasterisointitekniikka, joka siirtyy Nvidian tapaan tiilipohjaiseen ratkaisuun, jota AMD kutsuu Draw Stream Binning Rasterizer -nimellä. Käytännössä sen pitäisi helpottaa erityisesti tehonkulutuksen suhteen, mikä on viime vuosina ollut Radeonien heikkous verrattuna GeForceen.AMD:n diasetissä mainitaan myös arkkitehtuurin laskentayksiköiden kellotaajuuksien ja IPC:n kasvavan entiseen verrattuna, mutta tarkempia tietoja tästä ei annettu. Lisää Vega-arkkitehtuurista voi lukea esimerkiksi Anandtechin syväkatsauksesta . Itse Vega-näytönohjaimia odotellaan julkaistavaksi vuoden toiselle neljännekselle.Kuva Vega-piiristä lisätty