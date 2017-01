Kingston julkaisi maailman tilavimman USB-muistitikun – tallennustilaa peräti kaksi teratavua

Kingston on esitellyt käynnissä olevilla CES-messuilla uudet Kingston DataTraveler Ultimate GT -muistitikut.



Muistitikkumallista tulee saataville yhden ja kahden teratavun tallennustilavaihtoehdoilla. Jälkimmäinen on markkinoille saapuessaan tallennuskapasiteetiltaan maailman isoin USB-muisitikku.



USB-muistit käyttävät USB 3.1 -liitäntää, joka mahdollistaa siirtonopeudeksi viisi gigabittiä sekunnissa. Kingstonin mukaan muistien on tarkoitus tulla markkinoille helmikuussa.