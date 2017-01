AMD julkisti FreeSync 2:n HDR-tuella

AMD:n vastine Nvidian G-Syncille, eli FreeSync, on saavuttanut suosiota jo 121 myynnissä olevan näytön voimin, ja vuonna 2017 yritys aikoo tuoda markkinoille premium-version, jota kutsutaan ytimekkäästi nimellä FreeSync 2.

Vaikka FreeSync 2 saattaakin kuulostaa suoralta jatkumolta, uusi versio tulee elämään vanhan FreeSyncin rinnalla, sillä se on kehitetty varta vasten kalliimmille HDR-tuetuille premium-näytöille. Tällä hetkellä HDR-tuettuja näyttöjä ei PC-puolella juurikaan ole myynnissä, mutta CES-messujen myötä toivon mukaan näemme ainakin ensimmäiset mallit.AMD:n FreeSync-toteutus tuleville HDR-näytöille auttaa pitämään näytön syöttöviiveen (input lag) minimissään, sillä normaalisti ns. tone mapping -osuus renderöinnistä aiheuttaa lisää syöttöviivettä näytölle, mutta FreeSync 2:n myötä näytönohjain pystyy käsittelemään osuuden nopeammin ilman turhaa lisäviivettä. Valitettavasti tämä tarkoittaa myös sitä, että FreeSync 2 vaatii tukea myös peliltä, joskin AMD:n mukaan tämän lisääminen pitäisi olla lyhyt operaatio.Windowsin oma tuki HDR:lle on tällä hetkellä vielä arvailun varassa, joten FreeSync 2 toiminee alkuun vain koko ruudun tilassa ohittaen Windowsin oman kuvankäsittelyn. Samalla AMD joutuu kehittämään metodin, jolla näyttö ja näytönohjain kykenevätmuuttamaan käytettyä väriavaruutta Windowsin ja HDR-tuettujen pelien välillä.FreeSync 2 -tuetut näytöt asettuvat hintakategorian yläpäähän jo valmiiksi HDR-tuen myötä, joten AMD vaatii myös sertifikoinnissaan tuen niin sanotulle LFC:lle, joka löytyy jo osasta nykyisiä FreeSync-näyttöjä, mutta ei ole vaatimus FreeSync-sertifikaatille. LFC-tukea varten näytön FreeSync-alueen maksimivirkistystaajuuden on oltava vähintään kaksi ja puoli kertaa suurempi kuin minimin, eli esimerkiksi 30-75 Hz. Jos näyttö ei kykene tähän, LFC ei ole tuettu ja FreeSync ei ole toiminnassa sen ilmoitetun alueen ulkopuolella. LFC-tuen kanssa näyttö kykenee dynaamisesti tiputtamaan FreeSyncin toiminta-aluetta kuvan repeilyn ehkäisemiseksi.AMD ei ole toistaiseksi paljastanut yhtään FreeSync 2 -näyttöä, ja ilmeisesti sen ajurityö on joka tapauksessa vielä kesken. Toisaalta HDR-tuettujen näyttöjen tulo markkinoille jäänee todennäköisesti vasta loppuvuoden asiaksi. Siihen asti AMD pyrkinee markkinoimaan FreeSync 2:sta sekä näyttövalmistajille että pelinkehittäjille. Syvempää analyysiä Windowsin HDR-tuesta ja FreeSyncistä löytyy Anandtechin katsauksesta