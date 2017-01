Acerilta kolme uutta pelinäyttöä 240 Hz virkistystaajuudella ja katseohjauksella

CES-messut ovat lähteneet käyntiin vauhdilla, ja myös Acerin uudet pelinäytöt lupaavat entistä nopeampaa virkistystaajuutta.

Acer Predator XB252Q ja Predator XB272 ovat molemmat 1920x1080-resoluution näyttöjä 24,5" ja 27" kokoluokissa tuettuna Nvidian G-Syncillä. Molemmissa on käytössä 240 Hz TN-paneeli, jolle luvataan myös 100% sRGB-kattavuus. Molemmissa malleissa on myös sisäänrakennetut 2W DTS-kaiuttimet, 4x USB 3.0 -hubi, ja jalustassa on kattavat ergonomiasäädöt pivot mukaan lukien.Acer Predator Z301CT on astetta kalliimpi 30" kaareva (1800R) malli 21:9 kuvasuhteella ja 2560x1080-resoluutiolla. Mukana on myös Tobii eye tracking -tuki, joka mahdollistaa katseella ohjauksen sitä tukevissa peleissä, kuten Watch Dogs 2. VA-paneelille luvataan maksimissaan 200 Hz virkistystaajuutta ja 4 ms G2G-vasteaikaa, mutta esimerkiksi viime vuoden Z35-mallissa oli havaittavissa selviä ongelmiä vasteajoissa korkeasta maksimivirkistystaajuudesta huolimatta, joten lukema kannattaa ottaa varauksella.Acer Predator 252Q:n suositushinta on 699€, XB272:n 799€ ja Z301CT:n 999€. Näytöt tulevat markkinoille pohjoismaissa maalis-huhtikuun aikoihin.