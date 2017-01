Lenovolta uudet pelikannettavat: Legion Y720 ja Y520

Lenovo tunnetaan lähinnä bisneskäyttäjille suunnatuista ThinkPad-läppäreistä, mutta kiinalaismerkki on pyrkinyt saavuttamaan suosiota myös pelaajien keskuudessa. Lenovo houkuttelee pelaajia asiakkaakseen esimerkiksi uusilla tunnetaan lähinnä bisneskäyttäjille suunnatuista-läppäreistä, mutta kiinalaismerkki on pyrkinyt saavuttamaan suosiota myös pelaajien keskuudessa. Lenovo houkuttelee pelaajia asiakkaakseen esimerkiksi uusilla Legion Y720- ja Y520-kannettavilla

Uusiin kannettaviin on saatavilla seitsemännen sukupolven Intelin Core i7 -suoritin, 16 gigatavua DDR4-käyttömuistia ja Nvidian 10-sarjan grafiikkaohjain (Y520: GTX 1050 Ti, Y720: GTX 1060). Tallennusmuistin osalta valittavana on 512 gigatavuun saakka SSD-muistia tai kahden teratavun kiintolevy. Grafiikkaohjainten lisäksi suurimmat erot kannettavien välillä muodostuu äänentoiston ja näyttöjen osalta.Molemmissa malleissa on 15,6 tuuman IPS-paneeli, mutta Y720:ssä korkein resoluutiovaihtoehto on 4K, kun taas Y520:ssä on tyydyttävä Full HD -tarkkuuteen. Lenovo markkinoi Y720:tä myös maailman ensimmäisen Dolby Atmos -tietokoneena, kun taas Y520:n äänentoisto rajoittuu Dolby Audio Premiumiin.Lenovo Legion Y720:n suositushinta on rapakon takana 1400 dollaria ja Legion Y520:n suositushinta on 900 dollaria.