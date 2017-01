Inteliltä vihdoin uuden sukupolven suorittimet työpöytätietokoneisiin ja teholäppäreihin

Intel on tänään esitellyt uudet seitsemännen sukupolven Core-suorittimet kannettaviin ja työpöytätietokoneisiin. Kaby Lake -koodinimellä tunnettu piiriperhe esiteltiin ensimmäistä kertaa jo viime elokuussa , mutta silloin ainoastaan ultrakannettaviin.

Kaby Lake -sukupolvi ei tuo mukanaan mitään maata kaatavia uudistuksia, vaan se pohjautuu vahvasti edelliseen Skylake-sukupolveen. Uusien piirien H-sarja on tarkoitettu mm. teholäppäreihin ja S-sarja perinteisiin työpöytäkoneisiin. Lisäksi mallistossa on ylikellotukseen tarkoitetut K-sarjan suorittimet, vähemmän virtaa vaativat T-sarjalaiset sekä elokuussa esitellyt U- ja Y-sarjan piirit ohuempiin kannettaviin tietokoneisiin.Uusien piirien voi odottaa olevan edeltäjiään nopeampia, mutta mitään mullistavaa eroa ei todennäköisesti saada aikaiseksi. Sen sijaan tärkeimmät uudistukset nähdään mm. 4K-videon käsittelyssä ja VR-sovelluksissa. Uusi lippulaivapiiri on i7-7700K, jolla on hintaa n. 340 dollaria. Alkaen-malleihin lukeutuu mm. ensimmäinen lukitsematon ja kellotettava i3-malli 7350K, joka puolestaan irtoaa alle 170 dollarin.Kaikki työpöytäpiirit tukevat LGA 1151 -mallin liitäntää, joka helpottaa edellissukupolvesta siirtyviä.Vaikka piirit ovat tietysti asteittainen parannus edeltäjään, niin päivittäminen 6. sukupolven piireistä ei ehkä ole kovin kannattavaa. Mikäli kuitenkin koneessa on esimerkiksi neljännen sukupolven piirit, niin parannusta uusien piirien kanssa saa jo melkoisesti.Työpöytäpiirejä saapuu kauppaan ensimmäisen neljänneksen aikana, mahdollisesti jo kuun vaihteessa.