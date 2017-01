Acer esitteli hurjan koneen, tältä näyttää kymppitonnin peliläppäri

Tällä viikolla vietetään Las Vegasissa CES-tapahtumaa, joka alkaa virallisesti perjantaina, mutta yhtiöt ovat ottaneet tuttuun tapaan varaslähdön esittelemällä uusia laitteita. Acerin tapauksessa uusia laitteita on monelta osa-alueelta ja monesta eri laitekategoriasta, mutta kenties eniten huomiota herätti kymppitonnin uutuusläppäri.

Euroa vaille kymmenen tuhatta euroa maksava Predator 21 X on maailman ensimmäinen peliläppäri, josta löytyy kaareva näyttö, kerrotaan yhtiön tiedotteessa. Toki kannettavasta tietokoneesta tulee löytyä muutakin kuin kaareva näyttö, jotta hintaa voi pyytää 9999 euroa.Predator 21 X on varustettu siis nimensä mukaisesti 21 tuumaisella 2560 x 1080 -resoluution IPS-näytöllä, uunituoreella seitsemännen sukupolven Core i7-7820HK -suorittimella , 64 gigatavulla RAM-muistia, kahdella Nvidian GTX 1080 -grafiikkapiirillä, Tobii-katseenseurauksella ja lähes kaikilla muilla herkuilla mitä peliläppäriltä voi odottaa.Acer jopa mahdollistaa koneen kustomoinnin oman lipun ja laserkaiverruksen avulla. Ensimmäiset 300 konetta saavat lisäksi rajoitetun erän sarjanumerokaiverruksen.Mikäli kaarevasta näytöstä, kaiverruksista, kustomoinneista ja aivan näin hulluista spekseistä ei ole väliksi, mutta haluaa tehokkaan peliläppärin, niin siihen vaihtoehto on Predator 17 X (kuvassa alla), joka sisältää pienemmän 17-tuumaisen ei-kaarevan näytön, yhden GTX 1080:n, saman i7-7820HK-suorittimen ja 64 gigatavun RAM-muistin. Hintaa on huomattavasti vähemmän, joskin läppärille edelleen korkeahkot 2879 euroa.Predator 17 X tulee myyntiin helmikuussa ja 21 X maaliskuussa.