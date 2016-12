Samsungilta uusi kaareva kvanttipistenäyttö erityisesti pelaajille

Samsung on esitellyt uuden kvanttipistenäytön tietokoneille ja tähtää sillä erityisesti pelaajien kokoonpanoihin. CH711-mallissa on myös ilmeisesti ollut mielessä suunnittelijatyypit, ainakin promomateriaalin perusteella.

CH711 tulee myyntiin kahtena kokovaihtoehtona 27- ja 31,5-tuumaisena, joiden molempien resoluutio on 2560 x 1440. Yhtiön mukaan sRBG-matriisin peitto on 125 prosenttia ja näyttö tarjoaa 178 asteen katselukulman. Erikoisen näytöstä tekee tietysti 1800R kaarevuus, joka tarjoaa mielekkään katselukulman näytön jokaiseen kohtaan.Samsung on siirtänyt resurssejaan OLED-paneelien valmistuksesta kvanttipistenäyttöihin, joka on huomattu erityisesti televisiopaneeleissa, mutta jatkossa yhä enemmän myös pienemmissä näytöissä. Pelaajille kvanttipistenäytöt toimivat OLED-näyttöjä paremmin, sillä niissä viiveongelmia ei ole samaan tapaan.Kvanttipistenäytöt tarjoavat perinteisiä LCD-näyttöjä paremman värikylläisyyden, kirkkauden ja väritarkkuuden.Tässä vaiheessa Samsung ei valitettavasti paljastanut milloin tai mihin hintaan CH711 tulee saataville, mutta lisää tietoa saatavuudesta ja hinnasta kuullaan jo ensi viikolla CES-messuilla. Messuilla esitellään myös muun muassa yhtiön uutta UHD-kvanttipistenäyttöä sekä muita uutuusnäyttöjä.