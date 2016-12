Apple vastasi akkutestin kohua herättäneisiin ongelmatuloksiin

Kerroimme eilen Consumer Reportsin testistä , jossa Applen uudet MacBook Prot asetettiin akkukestoa mittaavaan testiin. Lopputuloksena oli, että MacBookit eivät saaneet ostosuositusta, koska akkukesto vaihteli niin radikaalisti.

Working with CR to understand their battery tests. Results do not match our extensive lab tests or field data. https://t.co/IWtfsmBwpO -- Philip Schiller (@pschiller) December 24, 2016

Apple ei ollut kysyttäessä kommentoinut CR:lle mahdollisesta akkuongelmasta, mutta nyt julkaisun jälkeen ääni on muuttunut kellossa. Cupertinolaisjätin markkinointipomo Phil Schiller on kertonut Twitterissä, että se työskentelee CR:n kanssa selvittääkseen ongelmat akkukestossa, sillä ne eivät vastaa Applen omia lukemia labrasta tai kenttätesteistä.Schiller viittaa Twitter-viestissään iMoren artikkeliin, jossa Consumer Reportsin testikäytännöt on kyseenalaistettu voimakkaaseen sävyyn. Testin arvostelussa on pointti, sillä vaikuttaa, että testissä olisi voinut kaivaa paljon syvemmälle selvittääkseen ongelman syytä eikä jättää arvailujen varaan mikä akkua lopulta söi. Kirjoituksessa viitataan myös siihen, että CR:llä olisi jotain erityisesti Applea vastaan.Toisaalta vaikka Consumer Reportsin testi olisi voinut olla huomattavasti yksityiskohtaisempi, niin uusien MacBookien akkukeston on huomattu monissa testeissä olevan arvioitua heikompaa. Testeistä jonkin asteisen negatiivisen sävyn (hieman heikompi kuin mainostetaan -> täysin surkea) akulle antoivat mm. Forbes Dave Lee sekä EverythingApplePro