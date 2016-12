Steamin talviale alkoi – Uuden Doomin hinnasta lähti 67 %

Jos joulunpyhille ei ole keksinyt mitään tekemistä eikä odotukset pukin tuomisista ole korkealla, niin Steamin joulualesta voi löytyä jotakin pelattavaa . Alennuskampanja alko eilen illalla ja se kestää tammikuun 2. päivään saakka.

Alennusmyyntejä on ollut Steamissä ahkerasti viime aikoina. Lokakuun lopulla ja marraskuun alussa pelejä myytiin polkuhinnoin Halloweenin kunniaksi ja marraskuun lopulla käynnistyi pelien alennuksen tekosyynä pidettiin Black Fridayta. Aina ei tekosyitä tarvita, vaan joitain pelejä on jatkuvasti myynnissä normaalia edullisempaan hintaan.Esimerkiksi tänä vuonna julkaistua Doomia myydään Steamin talvialessa 67 prosentin alennuksella (19,79 euroa) – myös muiden Doom-sarjan pelien hintaa on laskettu. Talvialesta löytyvät myös- ja-pelisarjat.