Applen uusi MacBook Pro kärsii akkuongelmista, ei saanut ostosuositusta

Hiljattain esitellyn uuden MacBook Pron erikoisin ominaisuus on tietysti Touch Bar -kosketuspalkki, mutta miten Apple on onnistunut muuten laitteen tekniikassa? Tietysti laite on entistä tehokkaampi ja ohuempi ja virtapihimpi? Kyllä, mutta tämä ei tarkoita kaikilta osin parantunutta suorituskykyä.

Monet käyttäjät ovat valitelleet uutukaisen akkukestoa. Itseasiassa Apple ei keskittynyt edes tavalliseen tapaan kehumaan uuden läppärin akkukestoa, jonka olisi kenties pitänyt herättää epäilyksiä. Tavallisesti yhtiö on ollut allonharjalla nimenomaan kannettavien tietokoneiden akkukestossa. Nyt MacBook Prolle luvataan 10 tunnin akkukestoa, joka kalpenee mm. Microsoftin kilpailijan rinnalla Uusi testi Consumer Reportsilta kertoo, että uusi MacBook Pro ei saa testaajan perinteistä ostosuositusta. Tämä johtui kaikkien testattujen mallien (13" ja 15", Touch Barilla ja ilman) huimasti vaihtelevasta akkukestosta. Samassa testissä akkukesto vaihteli esimerkiksi 13-tuumaisella Touch Bar -mallilla hyvästä 16 tunnin kestosta järkyttävän huonoon alle neljään tuntiin.Customer Reportsin testi on varsin yksinkertainen eikä vaadi tietokoneelta mahdottomia. Siinä tietokone laitetaan selaamaan verkkosivuja, kunnes akku loppuu. Consumer Reportsin mukaan Safarilla saattoi olla osuutta asiaan, sillä Chrome-selaimella samanlaisia eroavaisuuksia ei havaittu.Apple ei ole kommentoinut akkukestosta, mutta on hyvin todennäköistä, että yhtiö tulee jatkossa julkaisemaan päivityksiä, jotka pyrkivät korjaamaan ongelmia.